"Доведемо до кінця": Брежнєва позбавили звання "Почесний громадянин Дніпра", — мер

За словами міського голови Дніпра, незважаючи на всі розмови декомунізація буде завершена повністю. Свій титул радянський генсек отримав ще 1978 року.

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Радянського генсека Леоніда Брежнєва позбавили звання "Почесного громадянина Дніпра". Сталося це через 41 рік після його смерті. Таке рішення ухвалили під час останньої сесії міської ради 2023 року, про що повідомив мер Борис Філатов у своєму Telegram-каналі 20 грудня.

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"Леоніда Брежнєва позбавлено звання "Почесного громадянина Дніпра". Тому що декомунізацію міста ми теж доведемо до кінця. Хто б що б не говорив", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що своє звання радянський генсек отримав ще 1978 року, однак тоді місто ще носило назву Дніпропетровськ.

До слова, 25 травня Леоніда Брежнєва також позбавили звання "Почесний громадянин Києва" і за відповідне рішення проголосувало 82 міських депутати. Такі дії назвали важливим кроком у ліквідації комуністичної спадщини.

"Загальновідомо, що з діяльністю генерального секретаря ЦК КПРС, голови президії Верховної Ради СРСР Леоніда Брежнєва пов'язані придушення протестів у країнах "соціалістичного табору", війна в Афганістані в 1979-1989 роках, ескалація озброєнь", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що в центрі Києва з обеліска демонтували радянську символіку. На бічних сторонах обеліска прибрали зірки та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" — рік, коли почалася Друга світова війна.