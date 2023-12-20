"Доведем до конца": Брежнева лишили звания "Почетный гражданин Днепра", — мэр

По словам городского главы Днепра, несмотря на все разговоры декоммунизация будет завершена полностью. Свой титул советский генсек получил еще в 1978 году.

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Советского генсека Леонида Брежнева лишили звания "Почетного гражданина Днепра". Произошло это спустя 41 год после его смерти. Такое решение было принято во время последней сессии городского совета в 2023 году, о чем сообщил мэр Борис Филатов в своем Telegram-канале 20 декабря.

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"Леонид Брежнев лишен звания "Почетного гражданина Днепра". Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что свое звание советский генсек получил еще в 1978 году, однако тогда город еще носил название Днепропетровск.

К слову, 25 мая Леонида Брежнева также лишили звания "Почетный гражданин Киева" и за соответствующее решение проголосовало 82 городских депутата. Такие действия назвали важным шагом в ликвидации коммунистического наследия.

"Общеизвестно, что с деятельностью генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева связаны подавление протестов в странах "социалистического лагеря", война в Афганистане в 1979-1989 годах, эскалация вооружений", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что в центре Киева с обелиска демонтировали советскую символику. На боковых сторонах обелиска убрали звезды и аннотационную доску на русском языке. А также изменили надпись "1941" на "1939" — год, когда началась Вторая мировая война.