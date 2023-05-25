Брежнев — все: Киевсовет лишил советского генсека звания почетного гражданина города (видео)

За соответствующее решение проголосовали 82 депутата. В тексте говорится, что это важный шаг в ликвидации наследия коммунистического режима.

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Советского генсека Леонида Брежнева лишили звания "Почетный гражданин Киева" в числе тех, кто в разное время входил в Коммунистическую партию. Такое решение принял Киевсовет на заседании сегодня, 25 мая.

За соответствующее решение проголосовали 82 городских депутата.

В Киевсовете это решение называют важным шагом в ликвидации наследия коммунистического режима.

"Общеизвестно, что с деятельностью генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева связаны подавление протестов в странах "социалистического лагеря", война в Афганистане в 1979-1989 годах, эскалация вооружений", — говорится в сообщении.

Кроме Брежнева звания лишились руководители в обойме Компартии, Алексей Епишев, Виталий Масол, Кирилл Москаленко, Алексей Федоров и лидер коммунистической партии Республики Вьетнам Чионг Кинь Данг Сон Ку.

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