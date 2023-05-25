Брежнєв — все: Київрада позбавила радянського генсека звання почесного громадянина міста (відео)

За відповідне рішення проголосували 82 депутати. У тексті йдеться про те, що це важливий крок у ліквідації спадщини комуністичного режиму.

Related video

Радянського генсека Леоніда Брежнєва позбавили звання "Почесний громадянин Києва" серед тих, хто у різний час входив до Комуністичної партії. Таке рішення ухвалила Київрада на засіданні сьогодні, 25 травня.

За відповідне рішення проголосували 82 міські депутати.

У Київраді це рішення називають важливим кроком у ліквідації спадщини комуністичного режиму.

"Загальновідомо, що з діяльністю генерального секретаря ЦК КПРС, голови президії Верховної Ради СРСР Леоніда Брежнєва пов'язані придушення протестів у країнах "соціалістичного табору", війна в Афганістані в 1979-1989 роках, ескалація озброєнь", — йдеться у повідомленні.

Крім Брежнєва без звання лішілісь керівники в обоймі Компартії, Олексій Єпішев, Віталій Масол, Кирило Москаленко, Олексій Федоров та лідер комуністичної партії Республіки В'єтнам Чіонг Кінь Данг Сон Ку.

23 квітня кияни запропонували міській владі створити у будівлі посольства РФ у Києві унікальний "музей Московії", який розповість правдиву історію про цю державу.

12 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав ідею перейменувати Російську Федерацію на "Московію".