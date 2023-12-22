Проплив на дошці 100 км: стала відома доля пса, який вижив після підриву Каховської ГЕС

У нову домівку Боня їхав в окремому купе. Зараз він спить на м'якій ковдрі, щасливий, розслаблений та в любові.

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Пес Боня, який після підриву окупантами Каховської ГЕС на дошці проплив з Херсонської області в Одеську, тепер мешкає за кордоном. Його "всиновила" родина з Польщі. Про це повідомляє видання Yavp.pl.

Так, 9 червня жителі селища Григорівка в Одеській області врятували собаку, якого на дошці винесло з Херсонської області до узбережжя Одещини. Після порятунку після великої води Боня перебував у депресивному стані. Він пройшов довгий шлях у клініках, обстеження, лікування, реабілітацію. Кілька місяців Боніфацій провів у Центрі адопції, після чого, завдяки допомозі небайдужих, йому знайшли нову домівку.

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Родина з Польщі, дізнавшись історію собаки, вирішила забрати його до себе. Польські "усиновителі" Боніфація оформили всі необхідні документи й купили квиток на поїзд. У нову домівку Боня їхав в окремому купе.

"Ми дуже переживали як Боня перенесе дорогу, як прийме свою нову родину. Зараз усі клопоти та хвилювання позаду, Боніфацій у Польщі, вже гуляє у парку зі своїми господарями, спить на м'якій ковдрі, щасливий, розслаблений та коханий", — прокоментували волонтери Animal SOS Odessa, які опікувалися Бонею.

Нагадаємо, що 7 червня в Херсоні, на одній із затоплених вулиць стався зворушливий порятунок кошеняти. Чоловік виявив маленьке кошеня, яке з останніх сил чіплялося лапами за стінку, щоб не впасти у воду.

6 червня повідомлялося, що в тимчасово окупованій Новій Каховці через затоплення загинули всі тварини зоопарку "Казкова діброва" — врятуватися могли лише лебеді й качки.