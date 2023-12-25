Битва за АТБ: в Кривому Розі покупці взяли штурмом супермаркет через 1 кг муки (відео)
Покупці влаштували тисняву на відкритті супермаркету, який пообіцяв кожному покупцеві приємний бонус.
У Кривому Розі відбулося урочисте відкриття ще одного супермаркету мережі АТБ. Воно відзначилося виламуванням дверей натовпом покупців, які хотіли отримати подарунки. Про "криворізький фронт" пише місцевий паблік "Доброго вечора, ми з Кривого Рогу".
"Відкриття АТБ перетворилось у тисняву. Магазин на Червоній пообіцяв подарунки у вигляді кілограму борошна та літру олії, тому люди перетворилися на звірів. Жесть якась", — йдеться у публікації.Важливо
На оприлюднених кадрах видно, що біля новозбудованого торговельного закладу на площі перед залізничним вокзалом "Кривий Ріг-Червона" зібрався натовп людей і відбувається "штурм" торгової точки. Покупці, як стверджують у пабліку, в гонитві за безкоштовними мукою та олією прориваються в двері супермаркета, щоб наввипередки потрапити в приміщення.
В пабліках люди почали коментувати побачене:
- Криворізький сором.
- Дикуни, ще з росіян сміємося.
- Не від хорошого життя.
- Новий привід для росЗМІ — українці б'ються за дешеву муку.
- Бабки-диверсантки пішки йшли аж з Трампарку.
- Змініть назву на "жителі ломляться в ТЦК, бо хочуть служити на благо Вітчизни".
Знайшлися й ті, які заперечують, що біля супермаркета була тиснява.
"Так, людей було багато, але такого не було", — пише одна коментаторка.
"Ну як можно таку брехню писати, це неправда, не було такого, кадр взятий не зрозуміло звідкіля", — пише ще одна жінка.
На момент публікації матеріалу пресслужба мережі супермаркетів не коментувала інцидент у Кривому Розі.
Тим часом, поки в Кривому Розі штурмують АТБ, українські захисники утримують позиції в Кринках, попри удари БпЛА. Росіяни штурмували позиції ЗСУ 30 разів, при цьому тримають у резерві кілька піхотних та мотострілецьких батальйонів.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили потужний штурм росіян на Харківщині. Бій вели бійці 60-ї ОМБр та 21-ї окремої механізованої бригада ЗСУ. Бійці влучно застосували артилерію та касетні снаряди.