Битва за АТБ: в Кривом Роге покупатели взяли штурмом супермаркет из-за 1 кг муки (видео)

Покупатели устроили давку на открытии супермаркета, который пообещал каждому покупателю приятный бонус.

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В Кривом Роге состоялось торжественное открытие еще одного супермаркета сети АТБ. Оно отметилось выламыванием дверей толпой покупателей, которые хотели получить подарки. О "криворожском фронте" пишет местный паблик "Добрый вечер, мы из Кривого Рога".

"Открытие АТБ превратилось в давку. Магазин на Красной пообещал подарки в виде килограмма муки и литра масла, поэтому люди превратились в зверей. Жесть какая-то", — говорится в публикации.

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На обнародованных кадрах видно, что возле новопостроенного торгового заведения на площади перед железнодорожным вокзалом "Кривой Рог-Красная" собралась толпа людей и происходит "штурм" торговой точки. Покупатели, как утверждают в паблике, в погоне за бесплатными мукой и маслом прорываются в двери супермаркета, чтобы наперегонки попасть в помещение.

В пабликах люди начали комментировать увиденное:

Криворожский стыд.

Дикари, еще над русскими смеемся.

Не от хорошей жизни.

Новый повод для росСМИ — украинцы дерутся за дешевую муку.

Бабки-диверсантки пешком шли аж из Трампарка.

Измените название на "жители ломятся в ТЦК, потому что хотят служить на благо Отечества".

Нашлись и те, которые отрицают, что возле супермаркета была давка.

"Да, людей было много, но такого не было", — пишет одна комментаторка.

"Ну как можно такую ложь писать, это неправда, не было такого, кадр взят не понятно откуда", — пишет еще одна женщина.

На момент публикации материала пресс-служба сети супермаркетов не комментировала инцидент в Кривом Роге.

Тем временем, пока в Кривом Роге штурмуют АТБ, украинские защитники удерживают позиции в Крынках, несмотря на удары БпЛА. Россияне штурмовали позиции ВСУ 30 раз, при этом держат в резерве несколько пехотных и мотострелковых батальонов.

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили мощный штурм россиян на Харьковщине. Бой вели бой бойцы 60-й ОМБр и 21-й отдельной механизированной бригада ВСУ. Бойцы метко применили артиллерию и кассетные снаряды.