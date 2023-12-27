Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Високогір'я Карпат небезпечне: в ДСНС прогнозують сходження лавин (фото)

небезпечні умови для гір, похід у гори, небезпека від снігових лавин, Служба порятунку попереджає
Фото: З відкритих джерел | У горах Івано-Франківщині замітає снігом все навколо

Служба порятунку закликає туристів у Карпатах не вирушати в гори і бути дуже обережними.

Related video

На високогір'ї Карпат, зокрема на території Івано-Франківської області, 27-28 грудня зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Про це у середу, 27 грудня, повідомила пресслужба ДСНС України.

Рятувальники додають, що на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається досить сильний туман, видимість мінімальна.

Такий туман наразі спостерігається на горі Піп Іван Fullscreen
Такий туман наразі спостерігається на горі Піп Іван
Фото: ДСНС

"Походи в гори зараз вкрай небезпечні!" — попереджає Служба порятунку.

І просить не вирушати найближчим часом в Карпати і бути дуже обережними.

Нагадаємо, в Карпатах ще наприкінці листопада насипало до 70 см снігу, відтоді там панує справжня зима.

Важливо
Чи буде сніг у новорічну ніч: погода в Україні на 31 грудня та 1 січня (карта)
Чи буде сніг у новорічну ніч: погода в Україні на 31 грудня та 1 січня (карта)

Фокус писав, що за інформацією метеоролога Ігоря Кібальчича, через аномально високі температури в більшості регіонів України Новий рік зустрічатимуть без снігу. Невеликий мороз очікується лише в Карпатах. Там температура коливатиметься від -1°C до -6°C. Також у горах можлива слабка хуртовина.