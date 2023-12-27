Високогір'я Карпат небезпечне: в ДСНС прогнозують сходження лавин (фото)

Служба порятунку закликає туристів у Карпатах не вирушати в гори і бути дуже обережними.

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На високогір'ї Карпат, зокрема на території Івано-Франківської області, 27-28 грудня зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Про це у середу, 27 грудня, повідомила пресслужба ДСНС України.

Рятувальники додають, що на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається досить сильний туман, видимість мінімальна.

Такий туман наразі спостерігається на горі Піп Іван Фото: ДСНС

"Походи в гори зараз вкрай небезпечні!" — попереджає Служба порятунку.

І просить не вирушати найближчим часом в Карпати і бути дуже обережними.

Нагадаємо, в Карпатах ще наприкінці листопада насипало до 70 см снігу, відтоді там панує справжня зима.

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Фокус писав, що за інформацією метеоролога Ігоря Кібальчича, через аномально високі температури в більшості регіонів України Новий рік зустрічатимуть без снігу. Невеликий мороз очікується лише в Карпатах. Там температура коливатиметься від -1°C до -6°C. Також у горах можлива слабка хуртовина.