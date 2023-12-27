Высокогорье Карпат опасно: в ГСЧС прогнозируют сход лавин (фото)

Служба спасения призывает туристов в Карпатах не отправляться в горы и быть очень осторожными.

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На высокогорье Карпат, в частности на территории Ивано-Франковской области, 27-28 декабря будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели добавляют, что на горе Поп Иван Черногорский наблюдается достаточно сильный туман, видимость минимальная.

Такой туман сейчас наблюдается на горе Поп Иван Фото: ГСЧС

"Походы в горы сейчас крайне опасны!" — предупреждает Служба спасения.

И просит не отправляться в ближайшее время в Карпаты и быть очень осторожными.

Напомним, в Карпатах еще в конце ноября насыпало до 70 см снега, с тех пор там царит настоящая зима.

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Фокус писал, что, по информации метеоролога Игоря Кибальчича, из-за аномально высоких температур в большинстве регионов Украины Новый год будут встречать без снега. Небольшой мороз ожидается лишь в Карпатах. Там температура будет колебаться от -1°C до -6°C. Также в горах возможна слабая метель.