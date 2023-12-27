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Украина

Высокогорье Карпат опасно: в ГСЧС прогнозируют сход лавин (фото)

опасные условия для гор, поход в горы, опасность от снежных лавин, Служба спасения предупреждает
Фото: Из открытых источников | В горах Ивано-Франковской области заметает снегом все вокруг

Служба спасения призывает туристов в Карпатах не отправляться в горы и быть очень осторожными.

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На высокогорье Карпат, в частности на территории Ивано-Франковской области, 27-28 декабря будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели добавляют, что на горе Поп Иван Черногорский наблюдается достаточно сильный туман, видимость минимальная.

Такой туман сейчас наблюдается на горе Поп Иван Fullscreen
Такой туман сейчас наблюдается на горе Поп Иван
Фото: ГСЧС

"Походы в горы сейчас крайне опасны!" — предупреждает Служба спасения.

И просит не отправляться в ближайшее время в Карпаты и быть очень осторожными.

Напомним, в Карпатах еще в конце ноября насыпало до 70 см снега, с тех пор там царит настоящая зима.

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Фокус писал, что, по информации метеоролога Игоря Кибальчича, из-за аномально высоких температур в большинстве регионов Украины Новый год будут встречать без снега. Небольшой мороз ожидается лишь в Карпатах. Там температура будет колебаться от -1°C до -6°C. Также в горах возможна слабая метель.