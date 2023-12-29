За добу в Україні викрили понад 100 шахрайських call-центрів, — СБУ (фото)

За інформацією слідства, зловмисники прикривалися брокерськими компаніями, букмекерськими конторами та казино. За рік підозрювані заробляли на своїх жертвах близько 3 мільярдів гривень.

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За добу Служба безпеки України та працівники Нацполіції викрили понад 100 шахрайських call-центрів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацію слідства, зловмисники виманювали кошти у людей під різними приводами. Комусь вони пропонували заробити від "інвестицій" у біржу чи отримати прибуток від азартних ігор.

Шахраї прикривалися відомими брокерськими компаніями, букмекерськими конторами та казино.

Фото: СБУ

Окрім того, зловмисники телефонували людям і говорили, начебто їхній родич потрапив в аварію і вони повинні терміново дати гроші, або ж необхідна допомога для переїзду із прифронтових районів.

У СБУ кажуть, що підозрювані виманювали у своїх жертв персональні дані та номери телефонів, які могли потрапити до спецслужб РФ, для вербування агентів.

Фото: СБУ

Наразі триває розслідування, зловмисникам планують оголосити підозру у шахрайстві. За незаконну діяльність їм загрожує до 12 років ув’язнення.

За інформацією Офісу Генпрокурора, незаконна мережа діяла у 16 областях, у кожному call-центрі працювало від 50 до 200 людей, яким обіцяли за "роботу" від 1000 до 3000 доларів на місяць. Повідомляється, що за рік такої діяльності зловмисники отримували близько 3 мільярдів гривень.

У Службі безпеки також зазначили, що протягом останніх місяців в Україні було виявлено 30 таких шахрайських call-центрів у різних регіонах України.

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До прикладу, у Вінницькій області підозрювані "працювали" із виправної колонії. Організував незаконну схему зловмисник, який причетний до криміналітету Росії. Майже 30 ув’язнених телефонували жертвам під виглядом банків та обкрадали їх.

У Дніпропетровській області зловмисники виманювали кошти у родичів полонених українських воїнів за "повернення" їх додому.

Фото: СБУ

У Черкаській області організував незаконну схему працівник російського сервісу "Яндекс", у якій було залучено 30 людей.

Нагадаємо, наприкінці листопада один із шахрайських call-центрів викрили в Одеській області. Організатором незаконної схеми був громадянин Грузії. За інформацією слідства, зловмисники кожного місяця виманювали у людей від 150 до 200 тисяч доларів.

У вересні правоохоронці повідомляли, що у столиці організатори такої незаконної схеми викрали 19-річного хлопця, який не захотів на них працювати. Зокрема, його утримували в неволі та знущалися.