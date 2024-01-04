"Дуже неслухняна": у Миколаєві мати побила доньку і виставила майже оголеною на балкон

Очільниця Служби у справах дітей Миколаївської міськради Юлія Кравченко розповіла, що матір завагітніла у 16 років та має ще 2-річного сина, якого "любить більше ніж дівчинку, бо є біологічний тато", котрий дає гроші.

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У Миколаєві матір побила свою 4-річну доньку, бо не могла "впоратися з дитиною". У дівчинки, окрім синців виявили ознаки неналежного нагляду. Про це повідомила очільниця Служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко у Facebook.

Завагітніла у 16 років та систематично била дитину

За інформацією Кравченко, мати вживала алкоголь, а тоді побила доньку та майже оголеною виставила її на балкон.

"Дитину побила мама, яка завагітніла нею у 16 років. Як вона повідомила — вона з нею не справляється, бо дівчинка дуже неслухняна. Дівчинка дійсно побита, є сліди свіжих побоїв, є застарілі", — йдеться у повідомленні.

Кравченко додала, що 4-річну дівчинку доправили до медичного закладу. Окрім слідів побоїв, виявили ознаки неналежного нагляду за дитиною.

"Дитина боїться маму. Помістили в лікарню на обстеження, родичі підтримають. У дитини, окрім синців, педикульоз, контактний дерматит — супутники неналежного нагляду", — каже очільниця Служби у справах дітей Миколаївської міськради.

Тепер, за словами Кравченко, очікують на відповідні дії з боку правоохоронних органів та судово-медичну експертизу.

"Сподіваємося, буде кримінальне провадження. Якщо ні — будемо оскаржувати", — заявила вона.

"Любить більше": у матері є ще одна дитина

Кравченко розповіла, що у мами є ще одна дитина — 2-річний хлопчик, якого "мама любить більше ніж дівчинку, бо є біологічний тато", котрий дає гроші на сина.

"Після лікарні, не зважаючи на глибокий вечір, поїхали перевірити, що з цією дитиною. Мати — сама ще майже дитина, обидві свої дитини народила, як мама одинока. Не зважаючи на свята — холодильник абсолютно пустий, дитячих речей вкрай замало, а ті, що є — брудні", — каже вона.

Нагадаємо, 7 грудня поліція повідомила, що в Івано-Франківській області в Калуському районі на вулиці знайшли тіло немовляти. Наразі встановлюють особу матері дитини.