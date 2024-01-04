На кордоні США та Мексики знайшли десятки українських паспортів, — конгресмен

Через знайдені паспорти республіканці в Конгресі, які хочуть добитися міграційного законодавства, знову заговорили про незахищені кордони США.

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У США на південному кордоні знайшли десятки паспортів України та Китаю. Про це повідомив член Палати представників США від Республіканської партії Метт Гетц.

"Увага! Десятки розкиданих українських і китайських паспортів знайшли на південному кордоні США. Байден і Майоркас кажуть, що кордон безпечний", — написав він.

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Республіканець висунув претензії до президента США Джо Байдена та до міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса щодо незахищенності кордонів країни.

До публікації у соцмережі X він прикріпив фотографії паспортів, знайдених, як стверджується, на південному кордоні США.

Нагадаємо, що сім'я не змогла вирушити у відпустку своєї мрії через "подряпину" в паспорті. На першій сторінці паспорта, над сторінкою з фотографією та інформацією про Джейка, був розрив біля палітурки паспорта.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилася вартість оформлення важливих документів. Від 1 січня 2024 року паспорт громадянина України у формі ID-картки становитиме 504 гривні. Ціни на документи підвищено через те, що "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив вартість на бланки окремих біометричних посвідчень.