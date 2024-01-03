В Україні змінилася вартість оформлення важливих документів: актуальні ціни

Від 1 січня 2024 року вартість документів істотно підвищилася. Паспорт громадянина України у формі ID-картки, до прикладу, тепер оформлятимуть за 504 гривень.

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Вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства в Україні змінилася. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Ціни на документи підвищено через те, що "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив вартість на бланки окремих біометричних посвідчень.

Вартість у 2023 році та 2024-му Фото: МВС

Від 1 січня 2024 року вартість документів становить:

паспорт громадянина у формі ID-картки протягом 20 робочих днів — 504 гривень;

паспорт громадянина у формі ID-картки протягом 10 робочих днів — 874 гривень;

посвідка на постійне проживання протягом 15 робочих днів — 1151 гривень;

посвідка на тимчасове проживання протягом 15 робочих днів — 1396 гривень;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон протягом 15 робочих днів — 6867 гривень.

Вартість у 2023 році та 2024-му Фото: МВС

Зазначимо, що оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше залишається безкоштовним.

В МВС також звернули увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2023 року, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31 грудня 2023-го, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Додамо, що у Державній міграційній службі громадян закликали перевірити свої внутрішні та закордонні паспорти на предмет різниці у транслітерації імені та прізвища.

Раніше Фокус писав, як у декілька кліків перевірити стан готовності документів. Під час війни втрата документів стала поширеною проблемою серед українців, і зараз у паспортних столах черги тих, хто бажає їх відновити.