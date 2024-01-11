На Черкащині шестеро рибалок дрейфували на крижині, яка відкололася від берега, — ДСНС
До ДСНС зателефонував один з рибалок і повідомив, що вони потребують допомоги.
В Черкаському районі група рибалок опинилася на крижині, яку віднесло від берега. Чоловіків рятували співробітники ДСНС. Про це повідомлялоють у пресслужбі ДСНС у Черкаській області.
Зазначається, що інцидент трапився 11 січня у селі Лозівок, Будищенської територіальної громади.
"До Служби порятунку зателефонував один з чоловіків і повідомив, що шість осіб на ставку відрізані водою від берега", — йдеться в повідомленні.
Для допомоги на місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони доправили рибалок на берег.
Меддопомоги ніхто з них не потребував.
В ДСНС наголосили, що виходити на лід за нестійких температурних показників — небезпечно.
Нагадаємо, що в Канаді велика крижина відкололася від берега. На ній було 18 осіб, які вирішили покататися на снігоходах. Людей рятували берегова охорона й один доброволець.
Раніше повідомлялося, що НАСА показало величезну крижину природного походження, прямокутної форми, яка відкололася від шельфу Ларсена.