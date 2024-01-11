На Черкащині шестеро рибалок дрейфували на крижині, яка відкололася від берега, — ДСНС

До ДСНС зателефонував один з рибалок і повідомив, що вони потребують допомоги.

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В Черкаському районі група рибалок опинилася на крижині, яку віднесло від берега. Чоловіків рятували співробітники ДСНС. Про це повідомлялоють у пресслужбі ДСНС у Черкаській області.

Зазначається, що інцидент трапився 11 січня у селі Лозівок, Будищенської територіальної громади.

"До Служби порятунку зателефонував один з чоловіків і повідомив, що шість осіб на ставку відрізані водою від берега", — йдеться в повідомленні.

Для допомоги на місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони доправили рибалок на берег.

Меддопомоги ніхто з них не потребував.

В ДСНС наголосили, що виходити на лід за нестійких температурних показників — небезпечно.

Нагадаємо, що в Канаді велика крижина відкололася від берега. На ній було 18 осіб, які вирішили покататися на снігоходах. Людей рятували берегова охорона й один доброволець.

Раніше повідомлялося, що НАСА показало величезну крижину природного походження, прямокутної форми, яка відкололася від шельфу Ларсена.