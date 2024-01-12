Снігова гроза в Україні: синоптик Наталка Діденко пояснила аномальне явище (відео)

Причиною грому та блискавки в столиці стало зіткнення холодних і теплих потоків повітря. За словами Діденка, метеорологи називають це явище сніговою грозою, під час якої замість зливи йде сніг.

Related video

У четвер, 11 січня, у столиці та в передмісті Києва почалася найсильніша снігова гроза. Про це синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook.

"Дорогі кияни! Не хвилюйтеся. Дійсно, схоже, це була гроза. Взимку буває вкрай рідко, але буває", — пояснила вона.

За словами синоптика, зараз в Україні проходить атмосферний фронт, а це означає, що холодне північне повітря стикається з теплим вологим. Звідси й утворюється гроза.

Згідно з висловлюванням Діденка, у галузі метеорології таку подію визначають як снігову грозу, під час якої замість дощової зливи йде сніг.

"Не варто приплітати до цієї грози забобони, прикмети і народні страшилки. Рідкісне явище, зрозуміло, привертає подібні речі, але ж ми — досвідчені, мудрі, загартовані і довіряємо тільки з'ясованим і перевіреним фактам. Ну, може, часом і страшнувато, але не показуємо", — пише синоптик.

Крім того, вона додала, що, починаючи з п'ятниці, 12 січня, в Україну знову прийдуть морози.

"Мороз зміцніє", — додала вона.

Пост Наталії Діденко

Фокус уже писав про вплив арктичних повітряних мас на погоду в Україні на початку 2024 року. У Чернігівській і Сумській областях температура може опуститися нижче -20 градусів.