"Наймолодший пацієнт в літературі": вперше в Україні немовляті провели унікальну операцію (відео)

Від народження немовля, яке народилося на світ з рідкісним синдромом, не могло повноцінно дихати. Такі втручання проводились лише в декількох провідних клініках США, Великої Британії та Італії.

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У Києві в лікарні "Охматдит" медики провели унікальну операцію для порятунку малюка, який не міг самостійно дихати від народження. Йому збільшили обʼєм обох половин грудної клітки. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці медичного закладу.

Подібне втручання виконувалося вперше в Україні.

Зазначається, що маленький пацієнт з‘явився на світ з рідкісним синдромом — асфіктична торакальна дистрофія (Jeune’s syndrome), який трапляється не частіше, ніж 1 раз на 130 тисяч новонароджених.

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У таких дітей грудна клітка має дзвіноподібну форму, через що ускладнюється робота легенів. Зазвичай маленькі пацієнти помирають від дихальної недостатності, повторних пневмоній або стають залежними від апаратів штучного дихання.

Вперше таку операцію провів у 1995 році американський хірург Терренс Девіс, а подібні хірургічні втручання є рідкісними. Їх провели лише в декількох провідних клініках США, Великої Британії та Італії.

Коли малюк надійшов до "Охматдиту", медики вперше в Україні вирішили застосувати запропонований підхід, попри загрози.

"Дитині був один місяць. Проводити таку операцію було дуже ризиковано. Адже наш пацієнт наймолодший з тих, про кого вже писали в літературі. Детально вивчивши всі особливості оперативного втручання та застосувавши їх до нашого маленького хлопчика, команда хірургів та анестезіологів взялися за хірургічне лікування дитини", — проінформували в лікарні.

Для цього дитині пересікли 6 ребер в шахматному порядку і зʼєднали спеціальними металевими конструкціями так, що обʼєм грудної клітки збільшився.

Хлопчику провели операцію у два етапи: у 1,5 місяці на правому боці та у 2,5 місяці — на лівому.

"Зараз у нього вже загоїлися післяопераційні рани, дитина тренується самостійно дихати, а за даними обстеження обʼєм грудної клітки збільшився. Це дає нам надію, що маленький пацієнт зможе почати самостійно дихати", — зазначили в медзакладі.

Нагадаємо, що під час обстрілу міста Покровськ Донецької області 6 січня російська ракета влучила в лікарню в момент проведення операції. Вибухова хвиля вибила вікна — пацієнти та медичний персонал дістали травми від уламків скла.

Також повідомлялося, що у Києві закликали повернути масковий режим через COVID-19. Серед пацієнтів, які госпіталізовані до лікарень, є важкі пацієнти.