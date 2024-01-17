Вилікували магнітом: київські хірурги провели складну операцію на серці військового (фото)
Боєць ЗСУ дістав важке осколкове поранення грудної клітки і не міг зробити повноцінний вдих. Він звернувся до столичних хірургів зі скаргами на значну задишку та болі в ділянці серця.
У столиці України хірурги за допомогою магніту успішно видалили осколки, які застрягли в серці військового після отримання поранення. Про це повідомили в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.
За даними джерела, 46-річний чоловік зіткнувся із серйозним осколковим пораненням грудної клітки, що призвело до ускладнень у повноцінному вдиху. З появою сильної задишки і болю, особливо в ділянці серця, він звернувся по допомогу до хірургів столичного медичного закладу.
Як заявили медики, в результаті комп'ютерної томографії було виявлено великий осколок розміром 8×9 мм, що застряг в оболонці серця (перикарді).
Хірурги з Києва успішно витягли осколок, що застряг у серці військового, застосовуючи магніт.
Військовому вже проведено операцію, і його виписали на амбулаторне лікування. Наразі він готується до наступного етапу реконструктивного втручання.
У медзакладі зазначили, що цей клінічний випадок демонструє переваги поєднання високотехнологічних хірургічних методик для ефективного лікування поранень.
Нагадаємо, що українські лікарі витягли уламок міни з серця 4-річної дівчинки, яка постраждала під час атаки Збройних сил Російської Федерації на Херсон. Дівчинка потрапила під мінометний обстріл з боку російських окупантів. Наразі стан дитини стабільний.