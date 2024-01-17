Пропонував вигадану посаду в СБУ: правоохоронець намагався ошукати чоловіка (фото)

За інформацією слідства, чоловік не має ніякого стосунку до СБУ. Наразі йому повідомили про підозру, триває розслідування. За скоєне підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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На Буковині викрили правоохоронця, який намагався ошукати військовозобов’язаного чоловіка. Підозрюваний запропонував вигадану посаду в СБУ для уникнення мобілізації. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За інформацією слідства, правоохоронець представився працівником Служби безпеки України та переконував жертву, що за гроші зможе його влаштувати на посаду в управління. Він запевнив потерпілого, що таким чином чоловік зможе уникнути служби у війську.

За таку послугу підозрюваний попросив заплатити йому 10 тисяч доларів. За гроші він начебто обіцяв посприяти у працевлаштуванні на посаду діловода у "відділ боротьби з корупцією", якого насправді не існує.

Фото: державне бюро розслідувань

Затримали підозрювана під час отримання грошей за "послугу". Як з’ясувалося, він не має ніякого відношення до Служби безпеки України.

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Наразі йому повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Правоохоронці з’ясовують чи має підозрюваний стосунок до силових структур та чи намагався таким чином обманути інших людей.

За скоєне чоловіка можуть покарати позбавленням волі до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно працівники ДБР викрили працівника ТЦК та СП, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку ухилятися від служби. Затримали його "на гарячому" під час отримання 7 тисяч доларів за зняття з військового обліку трьох чоловіків.

Також наприкінці грудня повідомлялося, що в Одеській області правоохоронці обкрадали наркоділків. За інформацією слідства, вони пропонували потерпілим за гроші уникнути відповідальності за зберігання та збут наркотиків. У деяких випадках підозрювані проводили незаконні обшуки та забирали знайдені ними гроші.