Предлагал вымышленную должность в СБУ: правоохранитель пытался обмануть мужчину (фото)

По информации следствия, мужчина не имеет никакого отношения к СБУ. Сейчас ему сообщили о подозрении, продолжается расследование. За содеянное подозреваемому грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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На Буковине разоблачили правоохранителя, который пытался обмануть военнообязанного мужчину. Подозреваемый предложил вымышленную должность в СБУ для избежания мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации следствия, правоохранитель представился работником Службы безопасности Украины и убеждал жертву, что за деньги сможет его устроить на должность в управление. Он заверил потерпевшего, что таким образом мужчина сможет избежать службы в армии.

За такую услугу подозреваемый попросил заплатить ему 10 тысяч долларов. За деньги он якобы обещал посодействовать в трудоустройстве на должность делопроизводителя в "отдел борьбы с коррупцией", которого на самом деле не существует.

Фото: державне бюро розслідувань

Задержали подозреваемого во время получения денег за "услугу". Как выяснилось, он не имеет никакого отношения к Службе безопасности Украины.

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Сейчас ему сообщили о подозрении, продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют имеет ли подозреваемый отношение к силовым структурам и пытался ли таким образом обмануть других людей.

За содеянное мужчину могут наказать лишением свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно работники ГБР разоблачили работника ТЦК и СП, который за деньги помогал мужчинам призывного возраста уклоняться от службы. Задержали его "на горячем" во время получения 7 тысяч долларов за снятие с воинского учета трех мужчин.

Также в конце декабря сообщалось, что в Одесской области правоохранители обворовывали наркодельцов. По информации следствия, они предлагали потерпевшим за деньги избежать ответственности за хранение и сбыт наркотиков. В некоторых случаях подозреваемые проводили незаконные обыски и забирали найденные ими деньги.