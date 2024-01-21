Особисто викликав Малюка: Зеленський відреагував на скандал зі стеженням за журналістами Bihus.Info

За словами президента, факт таємного стеження за журналістами слід ретельно розслідувати. СБУ має знайти винних.

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Президент України Володимир Зеленський особисто викликав голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка після інформації про стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info. Про це гарант повідомив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

На думку Зеленського, факт таємного стеження за журналістами слід ретельно розслідувати.

"Одразу було порушено кримінальну справу. Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генерального прокурора. Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", — сказав Зеленський.

Президент додав, що "треба знайти відповіді на все це", тому СБУ проведе розслідування і знайде винних.

Нагадаємо, 16 січня в Мережі розмістили відео, що журналісти Bihus.Info нібито вживали заборонені речовини під час новорічного корпоративу під Києвом. За словами засновника проекту Дениса Бігуса, усі співробітники пройдуть тести на вживання наркотичних речовин, на команду чекають кадрові зміни.

Бігус також додав, що за його командою стежили близько року зі спробою дискредитувати редакцію.

"Мені незручно за те, що я побачив на відео, але по-справжньому мені соромно за виконавців цього шоу. І ціною цієї всієї незручності ми дізналися напевно, що у спецслужб є час, і натхнення, і бюджети вести системне стеження за приватним життям членів команди розслідування", — розповів засновник проєкту.

У СБУ повідомили, що розслідують обставини незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів проєкту Bihus.Info.

Члени комітету Ради з питань свободи слова звернулися до Офісу генпрокурора із запитом про відкриття кримінального провадження.

Також 14 січня невідомі намагалися потрапити до квартири журналіста-розслідувача, співзасновника та редактора сайту "Наші гроші" Юрія Ніколова. За його словами, це була провокація, метою якої була дискредитація, тиск або просто, щоб "потролити".