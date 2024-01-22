У Дніпрі доцент кафедри підприємництва й економіки обікрав магазин розливного пива, — ЗМІ

Викладач економічного вишу спокусився на пиво, в'ялене куряче м'ясо та чипси з часником. Крадіжку помітили працівники торговельного закладу й повідомили про неї поліції.

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У Дніпрі судили доцента кафедри підприємництва й економіки Університету митної справи та фінансів через крадіжку в магазині пива. Про це розповідає "Дніпро Оперативний".

Подія сталася в травні 2023 року. Того дня викладач вишу зайшов до магазину "Море пива", який розташований на Набережній Перемоги. Там на вітрині він помітив дві пляшки пива, поруч в'ялене куряче м'ясо та чипси з часником. Доцент спокусився побаченим, скористався зручним моментом і поцупив вподобані ним продукти.

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Вкрадене він поклав у пакет, який мав із собою, а далі спокійно вийшов із магазину.

Утім, крадіжку таки помітили працівники торговельного закладу й повідомили про неї поліції. Доцента затримали.

У суді чоловік повністю визнав свою провину, а суд засудив його до 5 років позбавлення волі. Проте суддя врахував, що викладач відшкодував вартість вкраденого й активно сприяв слідству, тому звільнив його від відбування покарання, призначивши йому 3 роки випробувального строку.

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