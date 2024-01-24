На конкурсі "Міс Японія" перемогла українка з Тернополя (фото, відео)

Перемога українки викликала бурхливе обговорення в Японії, оскільки у неї європейська зовнішність. Судді конкурсу вважають, що вона "більша японка, ніж інші".

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У Японії відбувся конкурс краси "Міс Японія". На ньому перемогу здобула 26-річна етнічна українка Кароліна Шиїно. Про це пише ВВС.

Дівчина народилася у Тернополі і коли їй було 5 років разом із родиною переїхала до Японії і виросла в Нагої.

Перемога етнічної українки відбулася майже через 10 років після того, як Аріана Міямото стала першою дворасовою жінкою, яка отримала титул "Міс Японія" у 2015 році.

Здобуття титулу найкрасивішої жінки Японії Кароліною Шиїно викликала жваву дискусію в суспільстві, зокрема, одні назвали це — "знаком часу", тоді як інші висловилися, що дівчина з європейською зовнішністю не може бути "Міс Японія".

Жителі Японії активно почали обговорювати в мережі перемогу українки:

Ця людина, яку обрали "Міс Японія", навіть не суміш японки, а 100% чиста українка. Зрозумійте, вона красива, але це "Міс Японія". Де тут Японія?

Якби вона була наполовину японкою, звичайно, не проблема. Але вона етнічно 0% японка і навіть не народилася в Японії.

Якби вона народилася росіянкою, вона б не виграла. Жодних шансів. Очевидно, що критерієм тепер є політичне рішення. Який сумний день для Японії.

Втім, пори дискусії в суспільстві, організатори конкурсу кажуть, що судді вибрали пані Шиіно переможницею з "повною впевненістю".

"Вона розмовляє та пише гарною та ввічливою японською мовою. Вона більше японка, ніж ми", — сказала організаторка Ай Вада.

Пані Шиіно оголосила в Instagram на початку минулого року, коли вона отримала японське громадянство, сказавши, що вона "може не виглядати японською", але її розум "став японським", оскільки вона виросла в Японії.

Коли українка отримувала корону "Міс Японія 2024", вона сказала, що виграти титул було її "мрією".

Кароліна Шиїно

Кароліна Шиїно отримала громадянство Японії у 2022 році. Вона стала 56 переможницею Гран-прі "Міс Японія" — найстарішого конкурсу краси в країні.

Нагадаємо, що у США відбувся 72-й конкурс "Міс США". Ноелія Войт із Юти завоювала титул "Міс США-2023". Саванна Ганкевич посіла друге місце, третє — Алексіс Луманс.

Також повідомлялося, що в США колишній чоловік виграв конкурс краси серед жінок. Каталуна здобула перемогу в конкурсі "Міс Сільвер Стейт США", що передує відбору красунь на конкурс "Міс США" від штату Невада.