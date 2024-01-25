На Черкащині "помічник депутата" поцупив у фермерів сотні свиней на понад 700 тисяч гривень

Фермерам організатори схеми вручали розписку та пообіцяли, що повернуть гроші за кілька днів, проте згодом просто зникали.

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Чоловік викрав у фермерів 220 свиней на загальну суму 728 286 грн. Кам`янський районного суду Черкаської області оголосив відповідний вирок.

У лютому-квітні 2016 року, як вказано у документі, він здійснював прийом свиней у фермерів. Громадянин обіцяв заплатити згодом, але коштів не надав. Тварин згодом здавав своєму партнеру, який нібито з ним не розрахувався за товар. У зв’язку з цим він заборгував кошти людям. Чоловік пояснював, що намагається виплатити компенсацію.

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Потерпілі на суді повідомили, що підозрюваний деяким фермерам представлявся "помічником депутата", а також давав свої візитні картки. Його спільник приймав свиней по вигідній ціні. Фермерам вручали розписку та пообіцяли, що повернуть гроші за кілька днів, проте згодом просто зникали.

Судова інстанція також заслухала свідків, які співпрацювали із підозрюваним. Деякі з них підтвердили купівлю у "помічника депутата" свиней, проте з ним розрахувались. Як зазначили робітники, вони нічого не знали стосовно шахрайства та просто виконували свою роботу.

Суд визнав чоловіка винним. Щодо підозрюваного раніше вже був застосований іспитовий термін. Його тепер засудили на 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військовий-водій організував "бізнес" на ухилянтах. Він вигадав продавати повістки. Чоловік, що служив за контрактом, запропонував знайомому "порятунок" від призову. Вони зустрілися тричі, і за цей час ціна на бланки від ТЦК та СП зросла.