Військовий-водій організував "бізнес" на ухилянтах: він вигадав продавати повістки

Чоловік, що служив за контрактом, запропонував знайомому "порятунок" від призову. Вони зустрілися тричі, і за цей час ціна на бланки від ТЦК зросла.

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Уродженець Харкова служив за контрактом та обіймав посаду водія-електрика відділення забезпечення. Однак навесні 2023 він вигадав спосіб трохи заробити.

На початку березня він запропонував знайомому допомогу з відстрочкою від мобілізації "завдяки своїм зв`язкам". Задум полягав у тому, щоб отримати від працівників ТЦК бланки повісток з підписом керівника та печаткою. Вони мали "врятувати" ухилянта від призову на строк до двох місяців.

Одну таку повістку чоловік оцінив у 1,5-2 тисячі гривень. Проте "клієнт" замість купівлі бланків звернувся до правоохоронців. Вже під контролем слідчих він зв’язався з військовослужбовцем, і погодився купити дві повістки за 3000 гривень. Незабаром чоловіки зустрілись, і водій віддав незаповнені бланки в обмін на гроші.

Приблизно через місяць "клієнт" знову звернувся за повістками — цього разу хотів купити вже три, за приблизно 8,5 тисяч гривень. Зустріч відбулась вдруге.

Невдовзі військовий повідомив, що ціна на повістку зросла. Тепер кожен бланк він оцінював у приблизно 500 доларів. Однак цього разу він запропонував більшу "партію" — одразу дев’ять документів.

Наступного разу на зустріч "покупець" приніс 26 тисяч гривень та 1,2 тисячі доларів (за курсом на той час — це 43,8 тисячі гривень). За ці кошти він отримав обіцяні дев’ять повісток.

Загалом за приблизно два місяці харків’янин продав 14 бланків від ТЦК та заробив на цьому понад 81 тисячу гривень. Обвинувачений визнав провину та уклав угоду з прокурором. Він погодився виплатити штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Суд утвердив цю домовленість.

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