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Україна

У Києві загорілась школа, дітей евакуювали: що відомо (фото, відео)

школа 323 Київ, Позняки, пожежа, пожежа школа, пожежа Позняки, Дарницький район, Дарниця, Київ новини
Фото: Соцмережi | У Києві евакуювали школярів через пожежу

Повідомляється, що пожежа виникла в одному з класів. У ДСНС розповіли, що вогонь спалахнув "за шафою".

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У київському житловому масиві Позняки сталася пожежа у школі. Про це 25 січня повідомив телеканал "Київ".

"Дітей та працівників евакуювали. Пожежники на місці, за попередніми даними займання розпочалось в одному з класів", — передали журналісти.

У соцмережах проінформували, що пожежа сталась у школі №323, що знаходиться за адресою: вулиця Олександра Мишуги, 5.

Зазначають, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оперативно відреагувала та затушила пожежу. Причини займання наразі невідомі, їх встановить слідство.

школа 323 Київ, Позняки, пожежа, пожежа школа, пожежа Позняки, Дарницький район, Дарниця, Київ новини Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Соцмережi
школа 323 Київ, Позняки, пожежа, пожежа школа, пожежа Позняки, Дарницький район, Дарниця, Київ новини Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Соцмережi

У коментарі "24 Каналу" представники ДСНС підтвердили, що у Дарницькому районі на вулиці Мишуги, 5 спалахнула пожежа.

"У 3-х поверховій будівлі школи №323 на 2-му поверсі виникло загоряння за шафою на площі 2 метрів квадратних", — розповів співрозмовник ЗМІ.

Журналісти підкреслили, що життю дітей та вчителів нічого не загрожує. Пожежа ліквідована, завдяки роботі ДСНС вогонь не охопив більшу площу.

Нагадаємо, у низці областей України закрили школи на карантин. У Києві вводити карантинні обмеження наразі не планують.

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