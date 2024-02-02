Вдвічі більше, ніж минулоріч: в Києві жителі принесли на утилізацію майже 7 тисяч ялинок (фото)

Цього року кількість зданих на утилізацію дерев майже вдвічі більша, ніж торік. В "Київзеленбуді" це пов'язують з тим, що кияни почали повертатися до міста і стали більш екологічно свідомими.

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В Києві цього року на екологічну утилізацію жителі міста здали майже 7 тисяч ялинок і сосен. Найбільш активними виявилися мешканці Дарницького та Подільського районів. Про це в ефірі програми "Суспільне. Спротив" повідомив гендиректор комунального об'єднання "Київзеленбуд" Юрій Бахмат.

За його словами, 2 лютого у "Київзеленбуді" підбили підсумки роботи пунктів збору новорічних дерев, які працювали в місті до 31 січня, а хороших результатів вдалося досягти тому, що в столиці було збільшено кількість локацій, куди можна було приносити ялинки.

Комунальники утилізують використані ялинки

"Кияни екологічно свідомі і правильно підходять до поводження з новорічними деревами", — сказав Юрій Бахмат.

Він називає активність жителів Києва "гарним результатом". Цьогоріч вони принесли на утилізацію майже 7 тисяч новорічних дерев, що майже вдвічі більше, ніж торік, і зараз столиця вийшла в лідери за цією екоініціативою серед інших українських міст.

На що підуть використані ялинки

Ялинки та сосни, які принесли на утилізацію, комунальники за допомогою спеціального обладнання переробляють на щепу, яку потім використають для благоустрою столичних парків і скверів.

"Такою щепою ми підсипаємо лунки вічнозелених рослин, щоб корені не перемерзали взимку і грунт не пересихав у спеку. Усі ці процеси — замкнений цикл виробництва. Нічого не марнується, а використовується екологічно свідомо", — сказав Юрій Бахмат.

Комунальники утилізують використані ялинки

Кияни, які не встигли до 31 січня позбутися новорічної ялинки, можуть здати дерева на території виробничих підприємств "Київзеленбуду". Локації баз можна знайти на сайті комунального об'єднання.

"Ми готові працювати до останнього клієнта", — запевнив Юрій Бахмат.

Нагадаємо, що киянин облаштував автономну станцію зарядки електрокарів у дворі багатоповерхівки. Станцію зарядки облаштував собі власник Tesla Model S на парковці серед багатоповерхівок.