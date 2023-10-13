Киянин облаштував автономну станцію зарядки електрокарів у дворі багатоповерхівки (відео)

Станція зарядки електрокарів облаштована на парковці у дворі. Вона використовує енергію сонця та вітру і може працювати навіть під час блекауту.

Related video

У Києві на Позняках з'явилася саморобна зарядна станція для електромобіля Tesla. Облаштували її просто у дворі житлового будинку. Про це повідомляє "Главком".

Зарядну станцію живлять сонячні батареї та вітрогенератор Фото: Главком

Станцію зарядки облаштував собі власник Tesla Model S на парковці серед багатоповерхівок. Вона використовує відновлювану енергію — живиться від сонячних батарей і невеликого вітрогенератора, які займають відносно небагато місця.

Важливо

Електрокросовер Tesla Model Y отримав незвичайну версію для важкого бездоріжжя (відео)

Також встановлено акумуляторні батареї для накопичення енергії та інвертор. Таким чином зарядна станція повністю автономна і може працювати вночі або ж у разі відключення електрики.

Звісно, сонячні панелі недешеві, але з часом вони можуть окупитися. Повна зарядка Tesla Model S від домашньої електромережі при тарифі 2,64 грн за 1 кВт∙год коштує від 200 до 264 гривень (залежно від ємності батареї електрокара). На станціях швидкої зарядки тарифи набагато вищі — приблизно 10-15 грн за 1 кВт∙год.

Раніше Фокус розповідав, що в Нідерландах розробили електромобіль із сонячними батареями, який не потребує зарядки від електромережі.

Також ми писали, що електропікап Hummer у домашніх умовах заряджається кілька днів.