Киевлянин обустроил автономную станцию зарядки электрокаров во дворе многоэтажки (видео)

Станция зарядки электрокаров обустроена на парковке во дворе. Она использует энергию солнца и ветра и может работать даже во время блэкаута.

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В Киеве на Позняках появилась самодельная зарядная станция для электромобиля Tesla. Обустроили ее прямо во дворе жилого дома. Об этом сообщает "Главком".

Зарядную станцию питают солнечные батареи и ветрогенератор Фото: Главком

Станцию зарядки обустроил себе владелец Tesla Model S на парковке среди многоэтажек. Она использует возобновляемую энергию – питается от солнечных батарей и небольшого ветрогенератора, которые занимают относительно немного места.

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Также установлены аккумуляторные батареи для накопления энергии и инвертор. Таким образом зарядная станция полностью автономная и может работать ночью либо же при отключениях электричества.

Конечно, солнечные панели недешевые, но со временем они могут окупиться. Полная зарядка Tesla Model S от домашней электросети при тарифе 2,64 грн за 1 кВт∙ч стоит от 200 до 264 гривен (в зависимости от емкости батареи электрокара). На станциях быстрой зарядки тарифы гораздо выше – примерно 10-15 грн за 1 кВт∙ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в Нидерландах разработали электромобиль с солнечными батареями, не нуждающийся в зарядке от электросети.

Также мы писали, что электропикап Hummer в домашних условиях заряжается несколько дней.