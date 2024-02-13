У Харкові облили фарбою книгарню Vivat, яка оголосила збір книг російською (фото)

Начальник штабу спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев заявив, що порушників мають притягнути "до відповідальності за колабораціонізм".

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У Харкові, на вулиці Квітки-Основ'яненка, невідомі облили фарбою фасад книгарні Vivat. Про це йдеться на офіційній сторінці видавництва в Instagram.

"Те, що ми побачили сьогодні вранці, шокує, обурює і спантеличує — понівечений фасад будівлі", — йдеться в публікації.

У видавництві зазначили, що працюють із поліцією та приводять магазин до ладу. Також повідомляється, що всі, хто хоче допомогти, можуть завітати до книжкової крамниці.

"Іноді всім нам важлива емоційна підтримка і кілька добрих слів", — підкреслили автори поста.

Фасад магазину Vivat Фото: Instagram

Фасад магазину Vivat Фото: Instagram

Про інцидент висловився засновник і начальник штабу спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що правоохоронці мають знайти порушників і "притягнути до відповідальності за колабораціонізм".

"Нещодавно видавництво оголосило акцію: збір російськомовної макулатури (книжок) в обмін на знижки. Що ж, напевно, це стимул здавати російськомовну літературу більше", — додав Немічев.

Видавництво оголосило про збір макулатури Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 вересня в поліції повідомили, що в Бучі облили фарбою мурал. Порушником, якого розшукали за кілька годин, виявився 26-річний житель міста. Свої дії він пояснив тим, що йому не сподобалася картина.

Пізніше, 15 грудня, невідомі також зрізали дуб, посаджений у пам'ять про захисника України, відомого екоактивіста Романа Ратушного, який загинув у боях за батьківщину. Сталося це в центрі столиці, у Шевченківському районі.