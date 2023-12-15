Простояв два дні: у Києві вандали зрізали дуб, посаджений на честь Романа Ратушного (фото)

Встановлений дуб, за словами комунальників, мав стати символом боротьби за незалежність України.

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У Києві вночі зрізали дуб, посаджений у пам'ять про захисника України, відомого екоактивіста Романа Ратушного, котрий загинув у боях за батьківщину. Про це повідомило комунальне об’єднання "Київзеленбуд" на своїй сторінці у Facebook.

Як написали співробітники підприємства, 12-річний дуб простояв лише два дні. Невідомі залишили лише невелику нижню частину стовбура. Сталося це у середмісті столиці, у Шевченківському районі, на вулиці Січових стрільців, 49.

"Дванадцятирічний дуб, наданий громадською організацією "Зберегти Квіти України", мав стати символом боротьби за незалежність України та живим нагадуванням про ціну нашої свободи", — йдеться у повідомленні "Київзеленбуду".

Працівники підприємства і меценати вже звернулися до правоохоронних органів з проханням встановити та притягнути до відповідальності осіб, що знищили дерево.

Хто такий Роман Ратушний?

Українському громадському діячеві, журналісту Роману Ратушному наближалося лише 25 років, коли він загинув у червні 2022 року під Ізюмом.

Роман Ратушний відомий боротьбою за збереження столичного урочища Протасів Яр — у 2019 році він очолив громадську ініціативу "Захистимо Протасів Яр", яка виступала проти будівництва трьох багатоповерхівок у парковій зоні Києва.

У 2020 році завдяки роботі активістів КМДА повернула Протасовому Яру статус зеленої зони. А у жовтні 2020 року суд визнав дозвіл на забудову Протасового Яру неправомірним.

Наразі колишня вулиця Волгоградська у Солом'янському районі носить ім’я Романа Ратушного.

Важливо

У боях під Ізюмом загинув український активіст Роман Ратушний (фото)

Нагадаємо, Фокус писав, що у Києві попрощалися із загиблим політв'язнем часів Януковича Сергієм Павличенком.