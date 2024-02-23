"Готові до розумних компромісів": Шмигаль про блокаду кордону поляками

Прем'єр-міністр України заявив про підготовку пропозицій польській стороні щодо розблокування польськими фермерами кордону. Денис Шмигаль анонсував "прагматичний діалог".

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У п'ятницю, 23 лютого, Кабінет міністрів України проводить виїзне засідання на Львівщині. Там уряд працює за дорученням президента Володимира Зеленського. Про це повідомив прем'єр-міністр України у Telegram.

Серед ключових питань — ситуація з блокадою на польсько-українському кордоні.

"Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів", — заявив Шмигаль.

Про те, коли відбудеться зустріч з польськими урядовцями, в уряді не повідомляють.

Прем'єр додав, що Україна продовжує розширювати логістику в інших точках. Зокрема, йдеться про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.

"Це пункт пропуску "Велика Паладь — Надьгодош". Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян", — запевнив Шмигаль.

Крім того, українська сторона домовилася про розширення роботи ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною — "Лужанка — Берегшурань". Ним можуть скористатися порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські аграрії на тракторах з 9 лютого заблокували дороги майже в трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і 6 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

З 20 лютого польські фермери заблокували усі прикордонні пункти пропуску з Україною, а також під’їзди до залізничних станцій та морських портів. Фермери стверджують, що протестують проти надмірного завезення українського збіжжя.

Станом на ранок 23 лютого, у чергах на перетин кордону на території Польщі у бік України чекають 2460 вантажівок. За словами речника Державної прикордонної служби найбільші черги навпроти пунктів пропуску "Краковець", "Ягодин" та "Рава-Руська".

Нагадаємо, 23 лютого на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі пошкодили люки в українських зерновозах, які везли ріпак до Німеччини. Трьома днями раніше, 20 лютого, поляки розсипали кукурудзу на залізничні колії.

Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні, аби врегулювати ситуацію. Згодом Туск анонсував зустріч двох президентів на 28 березня.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести є певним конфліктом інтересів між польськими фермерами, які бояться за своє існування, та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні.