22-й випадок смерті за два роки: у Тисі знайшли тіло харків'янина (відео)

За даними Держприкордонслужби, від початку повномасштабної війни в Україні під час спроби переплисти Тису потонули вже 22 людини.

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33-річний житель Харкова потонув у Тисі на Закарпатті. Тіло чоловіка у річці помітили румунські прикордонники. Про це у понеділок, 18 березня, повідомила Державна прикордонна служба.

"Інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону отримали учора (17 березня, — ред.) від своїх румунських колег", — йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що ця смерть уже 22-га при спробі подолати річку, якою пролягає кордон з Румунією, від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Прикордонники нагадують, що попри зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно. Шкоди життю та здоров'ю можуть завдати стрімка та холодна течія, кореневища та рештки дерев, а також гостре каміння.

Нагадаємо, 11 березня на Одещині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою. Жителі Запорізької області детально спланували свій маршрут і для подолання деяких дистанцій взяли із собою телескопічну драбину. Порушників зупинили пострілами.

8 березня поблизу контрольно-пропускного пункту "Порубне" в Чернівецькій області затримали вантажний бус, у якому було 34 чоловіків мобілізаційного віку. Ухилянти заплатили 10 тисяч євро водію, аби той вивіз їх до Румунії.