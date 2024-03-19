Криптовалюта в обмін на рибальський костюм: на Одещині спіймали групу ухилянтів (фото)

За даними правоохоронців, 8 військовозобов'язаних заплатили двом організатором незаконної переправи за кордон по 5 300 доларів. Частину коштів ухилянти перерахували на криптогаманець.

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У селі Градениці на Одещині, що за пів кілометра від кордону з Молдовою, співробітники Національної поліції затримали вісьмох ухилянтів і двох організаторів незаконної переправи військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Про це у вівторок, 19 березня повідомив департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними оперативників, житель Одеси та раніше судимий за крадіжку і розбій уродженець Донеччини займалися пошуком "клієнтів", які хотіли нелегально перетнути державний кордон України. Вони збирали групи ухилянтів, вивозили їх до одного з сіл регіону і давали вказівки щодо подальшого пересування.

Коштували такі "послуги" 5 300 доларів з людини. З них — тисячу доларів треба було перерахувати на криптогаманець.

Після з'ясування планів порушників правоохоронцям вдалося їх спіймати.

"Близько 4-ї ранку 14 березня організаторів та "туристів" у рибальських костюмах затримали у прикордонному селі Градениці за 500 метрів від кордону. За результатами обшуків у фігурантів вилучили 17 400 доларів, 3250 євро, автомобілі", — йдеться у повідомленні поліції.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Наразі двом організаторам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їх взяли під варту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

На охочих незаконно перетнути кордон поліцейські склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 18 березня Державна прикордонна служба повідомила, що від початку повномасштабної війни в Україні під час спроби переплисти Тису з метою нелегального перетину кордону потонули 22 людини.

11 березня на Одещині прикордонники затримали двох чоловіків, які "штурмували" кордон за допомогою драбини.