Трагедія на Київщині: унаслідок вибуху обвалилося 3 поверхи багатоповерхівки (фото)

Після вибуху сталася пожежа. Відомо, що з-під завалів дістали тіло людини. 8-річна дитина отримала травми та перебуває в лікарні.

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У місті Біла Церква Київської області стався вибух у багатоповерхівці. Через це зруйнувалися 3 поверхи, а люди опинилися під завалами. Про це повідомляє ДСНС.

Вибух газу стався на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху невідомого предмета зруйновано перекриття в квартирах між 2 і 5 поверхами. Після цього все спалахнуло.

Людей із будинку евакуювали

"Пожежу ліквідовано. Під час робіт надзвичайники врятували 3 людей, зокрема 8-річну дитину, яку госпіталізовано до лікарні. З-під завалів деблоковано тіло людини", — повідомили рятувальники.

Зараз на місці вибуху тривають рятувальні роботи. За інформацією ДСНС, існує загроза руйнування конструкцій. Мешканців будинку евакуювали на вулицю.

Зруйновано перекриття у квартирах між 2 і 5 поверхами

На місці працюють усі відповідні служби, зокрема психологи ДСНС.

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