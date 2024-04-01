Чому енергосистема України працює стабільно після ударів по ДніпроГЕС: пояснення нардепа (відео)

Внаслідок російського удару втрачено понад 1000 МВт потужності на ДніпроГЕС.

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Українська енергосистема зараз працює стабільно завдяки різновидам генерації. Про це повідомив заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський, нардеп від партії "Слуга Народу", в ефірі Ранок.LIVE.

Сонячна генерація почала працювати. Завдяки цьому, з його слів, вдається балансувати.

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"Вона працює стабільно", – пояснив Олег Семінський.

Нардеп нагадав, що втрачено чималу частку, понад 1000 МВт, потужності на ДніпроГЕС. Це певною мірою компенсується сонцем. За сприятливих умов, сонце може додати 14% загальної генерації.

Такі удари, як зазначив політик, призводять до серйозних наслідків, але фахівці вже навчилися реагувати. Є запас відповідного обладнання, яке передала Японія.

Удар по ДніпроГЕС

Під час масованого обстрілу по Україні 22 березня російські війська атакували ДніпроГЕС 8 ракетами. Відомо про влучання по греблі станції та машинній залі. Тоді ж у пресслужбі ПрАТ "Укргідроенерго" не підтвердили загрозу прориву греблі ДніпроГЕС, але внаслідок пошкодження через атаку її роботу довелося зупинити.

Ігор Сирота, генеральний директор "Укргідроенерго", розповів, що на швидке відновлення ДніпроГЕС розраховувати не варто, оскільки лише для виготовлення агрегатів з нуля потрібно від 18 до 24 місяців. Водночас удар РФ по об'єкту призвів до суттєвої шкоди для екології, зокрема у зв'язку з витоком нафтопродуктів у річку Дніпро.

Нагадаємо, 27 березня у Мінекології розповіли про рух нафтової плями внаслідок удару по ДніпроГЕС. Фахівці стежать за тим, аби шкідливі речовини не потрапили до тих місць, де вода забирається для потреб населення.