"Було скучно і нецікаво": нардеп Кучеренко пояснив, чому заснув в ефірі телемарафону (відео)

Кучеренко пояснив, що під час телемарафону намагався слухати свого опонента, який розповідав про ракетні удари РФ по енергетиці. В якийсь момент, за словами депутата, тема перейшла в нецікаве для нього русло, і він задрімав.

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Народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко прокоментував, чому клював носом під час телемарафону. Він заявив, що йому стало нудно. Про це він сказав в ефірі "Вишки".

Так, Олексій Кучеренко пояснив журналістам, що під час телемарафону намагався слухати свого опонента — іншого нардепа Андрія Геруса, який розповідав про ракетні удари РФ по енергетиці. В якийсь момент, за словами Кучеренка, тема перейшла не в те русло, і пішла розповідь про сонячні станції та акумулятори, які його не цікавили, тож він почав клювати носом.

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Депутат додав, що був налаштований на дискусію щодо бездіяльності уряду, і він готовий це довести навіть із "заплющеними очима".

"Так, я справді заснув, бо у вас дуже нудна передача, дуже нудний телемарафон. На телемарафон ми витрачаємо 2 мільярди гривень – більше, ніж на Верховну раду. Там нудно і не цікаво, тому його треба розігнати і відновити конкуренцію суспільної думки", – сказав нардеп Кучеренко.

Нагадаємо, що інформація про сплячого Кучеренка в ефірі телемарафону з'явилася у мережі 8 квітня. Політик запевнив, що не спав, а слухав трансляцію із заплющеними очима. Пояснив, що саме таким способом має звичку слухати "мантри про світле майбутнє", а також класичну музику.

Раніше також повідомлялося, що у потягу "Київ–Варшава" нардеп почубився з іноземцем. Сварка між чоловіками виникла в купе потягу. Після цього правоохоронці отримали виклик про бійку у вагоні.