СБУ затримала юриста Шуфрича: його фірма фінансувала Росгвардію у Криму

За три місяці охорони ділянки площею понад 1,5 га у курортному селищі Сімеїз, яка належить Нестору Шуфричу, Росгвардія отримала понад пів мільйона рублів.

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Бізнес-партнер народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді, фінансував бійців Росгвардії у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Зазначається, що фігурант займався юридичними аспектами укладання договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу нерухомості в Криму.

Як наголошують в українській спецслужбі, усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів за надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова.

За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали помічника та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому 2024 року аналогічні обвинувачення вже висунули й самому Нестору Шуфричу.

Також Фокус писав, що Нестор Шуфрич володіє тисячами квадратних метрів нерухомості й гектарами землі в Україні, проте більша частина статків оформлена на підставних осіб.