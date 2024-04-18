СБУ задержала юриста Шуфрича: его фирма финансировала Росгвардию в Крыму

За три месяца охраны участка площадью более 1,5 га в курортном поселке Симеиз, который принадлежит Нестору Шуфричу, Росгвардия получила более полумиллиона рублей.

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Бизнес-партнер народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене, финансировал бойцов Росгвардии во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что фигурант занимался юридическими аспектами заключения договора со структурами Росгвардии на охрану подконтрольной нардепу недвижимости в Крыму.

Как отмечают в украинской спецслужбе, всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона российских рублей за предоставление "услуг военизированной охраны" объектов народного депутата на территории полуострова.

По результатам проведенных мероприятий следователи и оперативники СБУ задержали помощника и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале 2024 года аналогичные обвинения уже выдвинули и самому Нестору Шуфричу.

Также Фокус писал, что Нестор Шуфрич владеет тысячами квадратных метров недвижимости и гектарами земли в Украине, однако большая часть состояния оформлена на подставных лиц.