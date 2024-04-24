"Затримують групами щоденно": в ДПСУ назвали "розцінки" за незаконний виїзд з України

Найбільше спроб державного перетину корону України спостерігається на ділянках з Молдовою та Румунією.

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Українці самостійно та у складі груп щоденно фактично "штурмують кордон". Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, повідомив подробиці в ефірі телемарафону.

Громадян затримують по зеленій ділянці кордону. Також затримують осіб поблизу річкових ділянок та контрольно-пропускних пунктів. Вони намагаються здійснити підкуп інспекторів.

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"Не бачимо різкого збільшення спроб перетину кордону, але на жаль не відбувається їх зменшення", – пояснив він.

Найбільше таких спроб спостерігається на ділянках з Молдовою та Румунією. З затриманими порушниками працюють, проводиться фільтрація для того, щоб з’ясувати обставини незаконного перетину кордону. Демченко назвав й суми, які витрачають українці за такі спроби.

"Коливаються від трьох до десяти тисяч доларів", – пояснив він.

Демченко додав, що фіксуються й спроби перетину за підробними документами. Перетнути кордон чоловікам кордон допомагають й підлітки, які долучаються до відповідних схем.

Незаконні спроби перетину кордону

В ДПСУ у лютому повідомили, що група з 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину на мікроавтобусах. Це рекордна за кількістю група порушників, затримана під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше, 6 лютого, у відомстві повідомили, що в Чернівецькій області правоохоронці затримали автомобіль, під сидінням якого переховувався чоловік. Водій авто, за попередньою інформацією, займався незаконним переправленням громадян до Румунії.

Нагадаємо, 23 квітня прикордонники затримали двох "таксистів". Вони намагалися переправити вісьмох ухилянтів.