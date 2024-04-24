"Задерживают группами ежедневно": в ГПСУ назвали "расценки" за незаконный выезд из Украины

Больше всего попыток государственного пересечения короны Украины наблюдается на участках с Молдовой и Румынией.

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Украинцы самостоятельно и в составе групп ежедневно фактически "штурмуют границу". Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы, сообщил подробности в эфире телемарафона.

Граждан задерживают по зеленому участку границы. Также задерживают лиц вблизи речных участков и контрольно-пропускных пунктов. Они пытаются осуществить подкуп инспекторов.

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"Не видим резкого увеличения попыток пересечения границы, но к сожалению не происходит их уменьшения", — пояснил он.

Больше всего таких попыток наблюдается на участках с Молдовой и Румынией. С задержанными нарушителями работают, проводится фильтрация для того, чтобы выяснить обстоятельства незаконного пересечения границы. Демченко назвал и суммы, которые тратят украинцы за такие попытки.

"Колеблются от трех до десяти тысяч долларов", — пояснил он.

Демченко добавил, что фиксируются и попытки пересечения по поддельным документам. Пересечь границу мужчинам границу помогают и подростки, которые приобщаются к соответствующим схемам.

Незаконные попытки пересечения границы

В ГПСУ в феврале сообщили, что группа из 40 нарушителей пыталась попасть в Венгрию на микроавтобусах. Это рекордная по количеству группа нарушителей, задержанная во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее, 6 февраля, в ведомстве сообщили, что в Черновицкой области правоохранители задержали автомобиль, под сиденьем которого скрывался мужчина. Водитель авто, по предварительной информации, занимался незаконной переправкой граждан в Румынию.

Напомним, 23 апреля пограничники задержали двух "таксистов". Они пытались переправить восьмерых уклонистов.