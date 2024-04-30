Без зміни тарифів на світло взимку українці матимуть труднощі з енергопостачанням, — нардеп

На думку Сергія Нагорняка, Кабмін повинен проінформувати населення про реальний стан у енергетичній сфері й обґрунтувати необхідність кардинальних кроків для вирішення проблем у галузі.

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Якщо не переглянути тариф на електроенергію для населення, узимку ситуація з енергозабезпеченням може бути складною. Про це в етері телемарафону повідомив член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, через обстріли російських окупантів зараз ситуація в енергосистемі України складніша, ніж після минулої зими. На думку народного обранця, уряд повинен показати людям реальний стан у енергетиці та вказати на необхідність робити кардинальні кроки для вирішення проблем у галузі.

"Потрібно людям сказати правду. Якщо ми не ухвалюємо якихось кардинальних рішень, то ми взимку матимемо з 24 годин на доб 12 або 18 годин тільки світло, тому що в нас буде надскладна ситуація та величезний дефіцит", — сказав Нагорняк, коментуючи можливий перегляд тарифу на електроенергію.

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Він додав, що державні "Енергоатом" і "Укргідроенерго" здатні покрити різницю між ринковою вартістю електроенергії та пільговим тарифом для населення. Для "Енергоатому" це коштує близько 100 млрд грн за рік, а "Укргідроенерго" — 25 млрд грн.

На думку Нагорняка, зараз у держави немає можливості здійснювати постачання електроенергії за пільговим тарифом. Тому, вважає він, ще у квітні потрібно було ухвалити рішення про перегляд тарифів на електроенергію та говорити людям, що потрібно негайно починати ремонтну кампанію.

27 квітня стало відомо, що народний депутат Олексій Кучеренко розповів, чому в Україні необхідно підвищити тарифи на електроенергію. Він вказав на складне становище, у якому опинилася вітчизняна енергетика, а також наголосив на важливості фінансування галузі.

Також Фокус писав, що 28 квітня заступник керівника Міненерго Микола Колісник також обґрунтував необхідність перегляду тарифів на електроенергію для населення. За його словами, після ракетних атак у березні та квітні цього року потрібно проводити ремонти на пошкоджених об'єктах.