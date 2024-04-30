Без изменения тарифов на свет зимой украинцы будут иметь трудности с энергоснабжением, — нардеп

По мнению Сергея Нагорняка, Кабмин должен проинформировать население о реальном состоянии в энергетической сфере и обосновать необходимость кардинальных шагов для решения проблем в отрасли.

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Если не пересмотреть тариф на электроэнергию для населения зимой ситуация с энергообеспечением может быть сложной. Об этом в эфире телемарафона сообщил член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, из-за обстрелов российских оккупантов сейчас ситуация в энергосистеме Украины сложнее, чем после прошлой зимы. По мнению народного избранника, правительство должно показать людям реальное состояние в энергетике и указать на необходимость принимать кардинальные шаги для решения проблем в отрасли.

"Нужно людям сказать правду. Если мы не примем каких-то кардинальных решений, то мы зимой будем из 24 часов в сутки иметь 12 или 18 часов только свет, потому что у нас будет сверхсложная ситуация и огромный дефицит", — сказал Нагорняк комментируя возможный пересмотр тарифа на электроэнергию.

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Вместе с этим он добавил, что государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" способны покрыть разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и льготным тарифом для населения. Для "Энергоатома" это стоит около 100 млрд грн в год, а "Укргидроэнерго" — 25 млрд грн.

По мнению Нагорняка, сейчас у государства нет возможности осуществлять поставки электроэнергии по льготному тарифу. Поэтому, считает он, еще в апреле нужно было принять решение о пересмотре тарифов на электроэнергию и говорить людям, что нужно немедленно начинать ремонтную кампанию.

27 апреля стало известно, что народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, почему в Украине необходимо повысить тарифы на электроэнергию. Он указал на сложное положение, в котором оказалась отечественная энергетика, а также отметил важность финансирования отрасли.

Также Фокус писал, что 28 апреля заместитель руководителя Минэнерго Николай Колесник также обосновал необходимость пересмотра тарифов на электроэнергию для населения. По его словам, после ракетных атак в марте и апреле этого года нужно проводить ремонты на поврежденных объектах.