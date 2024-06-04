Порушників кордону можуть одразу відправляти в ТЦК: у ДПСУ назвали головну умову

У ДПСУ розповіли про нововведення, яке передбачено постановою Кабінету міністрів про проведення призову на військову службу.

Related video

Порушників кордону можуть одразу відправляти до Територіального центру комплектування. Про це в коментарі "Суспільному" розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

За його словами, це можна зробити за умови, що людина вже перебуває в розшуку Національної поліції. У такому разі, коли порушника спіймають, прикордонники викличуть правоохоронців, а ті відвезуть військовозобов'язаного до ТЦК.

Повідомляється, що це одне з нововведень, передбачене постановою Кабінету міністрів про проведення призову на військову службу.

"Раніше на всіх порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли до суду, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "за лінією ТЦК" людина перебуває в розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доправляє прямо в ТЦК", — розповів Заруднєв.

Представник ДПСУ також повідомив, що комунікація прикордонників безпосередньо з військовослужбовцями ТЦК була і раніше, але зараз покращилася.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що чоловікам, які перебувають у розшуку, потрібно повернутися додому і стати на облік. За його словами, статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+" з'являється в тих осіб, які якимось чином порушили правила військового обліку.

Також у Міноборони розповіли, скільки жінок оновили свої дані в "Резерв+". Свої дані вже встигли оновити 1 млн 371 тис. українців. Серед них 164 тисячі осіб заброньовані від мобілізації.