Нарушителей границы могут сразу отправлять в ТЦК: в ГПСУ назвали главное условие

В ГПСУ рассказали о новшестве, которое предусмотрено постановлением Кабинета министров о проведении призыва на военную службу.

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Нарушителей границы могут сразу отправлять в Территориальный центр комплектования. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев.

По его словам, это можно сделать при условии, что человек уже находится в розыске Национальной полиции. В таком случае, когда нарушителя словят, пограничники вызовут правоохранителей, а те отвезут военнообязанного в ТЦК.

Сообщается, что это одно из новшеств, предусмотренное постановлением Кабинета министров о проведении призыва на военную службу.

"Раньше на всех нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушениях и отправляли в суд, который решал, какое наказание избрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", — рассказал Заруднев.

Представитель ГПСУ также сообщил, что коммуникация пограничников напрямую с военнослужащими ТЦК была и раньше, но сейчас улучшилась.

Напомним, ранее спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что мужчинам, которые находятся в розыске, нужно вернуться домой и стать на учет. По его словам, статус "в розыске" в приложении "Резерв+" появляется у тех лиц, которые каким-то образом нарушили правила воинского учета.

Также в Минобороны рассказали, сколько женщин обновили свои данные в "Резерв+". Свои данные уже успели обновить 1 млн 371 тыс. украинцев. Среди них 164 тысячи человек забронированы от мобилизации.