Все заради вітчизняної медицини: африканець пробирався через кордон з ЄС в Україну

Чоловік назвався громадянином Гвінеї і заявив, що тривалий час жив у країнах ЄС, але вирішив поїхати до України, щоб поліпшити своє здоров'я.

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В Україні на кордоні зі Словаччиною затримали африканця, який намагався незаконно потрапити в Україну і отримати медичну допомогу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що чоловіка, який пробирався з території Словаччини на територію України помітили камери спостереження словацьких прикордонників.

"Охоронці кордону відшукали порушника. Жодних документів він не мав, тому довелося повірити йому на слово: назвався громадянином Гвінеї і заявив, що довгенько проживає у країнах ЄС. Оскільки стикнувся з проблемами із здоровʼям, вирішив, що кращої медичної допомоги, ніж в Україні, йому не нададуть ніде", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Іноземця притягнули до адмінвідповідальності. Згодом його повернуть словацькій стороні в порядку реадмісії.

Нагадаємо, що українські прикордонники затримали чоловіка, який пішки пробирався в Україну, оминаючи легальні пункти пропуску. Свої дії одесит пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися додому.

Також повідомлялося, що прикордонники на Вінниччині почали виявляти ухилянтів, які, щоб потрапити за кордон, маскуються під диких тварин.