Хвилями віднесло від берега: військові моряки врятували українця в Чорному морі (фото)

За інформацією від ВМС, фахівці зробили все для того, щоб врятувати "горе-плавця" і доставити його на сушу. Громадян закликали уникати купання в місцях, які не були спеціально обладнані для цього.

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У Чорному морі зник українець, якого занесло далеко від берега. Морякам вдалося його відшукати і врятувати. Деталями з цього приводу поділилися у Військово-морських силах ЗСУ 13 червня.

Річ у тім, що під час виконання завдань в акваторії Чорного моря екіпаж одного з катерів ВМС отримав вказівку, що необхідно знайти цивільного, якого хвилями забрало у відкрите море.

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"У результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця і відпрацювали заходи з порятунку людини, яка опинилася за бортом. Цивільну особу було успішно врятовано та доставлено на сушу", — ідеться в повідомленні.

ВМС врятували в Чорному морі українця, якого віднесло далеко від берега Фото: ВМС ВСУ

У Військово-морських силах нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є порушення правил безпечної поведінки. Зокрема йдеться про купання в місцях, які не були підготовлені для цього. Також абсолютно заборонено купатися в нетверезому стані, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Нагадаємо, 11 квітня повідомлялося, що на кордоні з Румунією врятували знесиленого українця, який блукав кілька днів без їжі та води. До Служби довіри Державної прикордонної служби України зателефонував чоловік і повідомив, що "хоче здатися" прикордонникам, бо випадково заблукав і може загинути голодною смертю.