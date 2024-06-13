Волнами унесло от берега: военные моряки спасли украинца в Черном море (фото)

По информации от ВМС, специалисты сделали все для того, чтобы спасти "горе-пловца" и доставить его на сушу. Граждан призвали избегать купания в местах, которые не были специально оборудованы для этого.

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В Черном море пропал украинец, которого занесло далеко от берега. Морякам удалось его отыскать и спасти. Деталями по этому поводу поделились в Военно-морских силах ВСУ 13 июня.

Дело в том, что во время выполнения заданий в акватории Черного моря экипаж одного из катеров ВМС получил указание о том, что необходимо найти гражданского, которого волнами унесло в открытое море.

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"В результате поиска военные моряки обнаружили горе-пловца и отработали мероприятия по спасению человека, оказавшегося за бортом. Гражданское лицо было успешно спасено и доставлено на сушу", — говорится в сообщении.

ВМС спасли в Черном море украинца, которого унесло далеко от берега Фото: ВМС ВСУ

В Военно-морских силах напомнили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде являются нарушения правил безопасного поведения. В частности речь идет про купание в местах, которые не были подготовлены для этого. Также совершенно запрещено купаться в нетрезвом состоянии, ведь это может привести к непредвиденным последствиям.

Напомним, 11 апреля сообщалось, что на границе с Румынией спасли обессиленного украинца, который бродил несколько дней без еды и воды. В Службу доверия Государственной пограничной службы позвонил мужчина и сообщил, что "хочет сдаться" пограничникам, потому что заблудился и может погибнуть голодной смертью.