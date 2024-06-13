Google відібрав українські стартапи для фінансування: отримають по $100 тисяч

Під час розгляду пріоритет надавався компаніям, які використовують штучний інтелект. Заявки в участі у другому етапі приймають до 31 липня.

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Американський технологічний гігант в рамках свого Фонду підтримки відібрав перші українські стартапи, яким виплатить по $100 тисяч на розвиток та масштабування інновацій. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Зазначена ініціатива Google в умовах війни допоможе технологічним компаніям розбудувати фундамент для післявоєнного відновлення України, підкреслив він.

Крім грантових грошей, Google також надає менторську підтримку та можливість отримати додаткові $350 тисяч у вигляді кредитів Google Cloud.

Переможцями конкурсу стали стартапи, які розробляють дрона-шукача мін, оптимізують робочий процес, перетворюють сайт на застосунок для мобільних телефонів, створюють спеціалізовану платформу для психотерапевтів та їх клієнтів тощо.

Загалом, у першому конкурсному відборі право на фінансування своїх проєктів вибороли 9 стартапів.

Другий етап прийому заявок від українських компаній триватиме до 31 липня. Також наголошується, що під час відбору пріоритет мають компанії, що активно використовують штучний інтелект.

Раніше ми писали про те, що штучний інтелект уже керує людьми. Нейромережі створюють зображення, а боти поширюють їх у соцмережах, залучаючи безліч реальних підписників, яким потім "промивають мізки".