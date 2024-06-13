Google отобрал украинские стартапы для финансирования: получат по $100 тысяч

При рассмотрении приоритет отдавался компаниям, которые используют искусственный интеллект. Заявки на участие во втором этапе принимают до 31 июля.

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Американский технологический гигант в рамках своего Фонда поддержки отобрал первые украинские стартапы, которым выплатит по $100 тысяч на развитие и масштабирование инноваций. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Указанная инициатива Google в условиях войны поможет технологическим компаниям построить фундамент для послевоенного восстановления Украины, подчеркнул он.

Кроме грантовых денег, Google также предоставляет менторскую поддержку и возможность получить дополнительные $350 тысяч в виде кредитов Google Cloud.

Победителями конкурса стали стартапы, которые разрабатывают дрона-искателя мин, оптимизируют рабочий процесс, превращают сайт в приложение для мобильных телефонов, создают специализированную платформу для психотерапевтов и их клиентов и тому подобное.

В общем, в первом конкурсном отборе право на финансирование своих проектов завоевали 9 стартапов.

Второй этап приема заявок от украинских компаний продлится до 31 июля. Также отмечается, что во время отбора приоритет имеют компании, активно использующие искусственный интеллект.

Ранее мы писали о том, что искусственный интеллект уже управляет людьми. Нейросети создают изображения, а боты распространяют их в соцсетях, привлекая множество реальных подписчиков, которым потом "промывают мозги".