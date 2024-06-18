У Дніпрі планували масові підпали транспорту ТЦК (фото)

За версією слідства, палії працювали за завданням російських спецслужб. За одне авто їм обіцяли заплатити 3 тисячі доларів.

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Група молодих людей у Дніпрі готувала підпали військових автомобілів службовців територіальних центрів комплектування (ТЦК) за завданням російських спецслужб. Про це 18 червня повідомили у пресцентрі Служби безпеки України (СБУ).

За версією слідства, для диверсій вони планували використовувати "коктейлі Молотова". Зловмисники об'їжджали місто в пошуках парковок, де військовослужбовці залишають свої автомобілі, і передавали координати своїм російським кураторам. За даними слідства, зловмисники встигли підпалити один автомобіль.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

Завдяки оперативним діям СБУ та поліції, подальшим атакам вдалося запобігти, а паліїв затримали. Під час розслідування було встановлено, що до групи входили четверо місцевих жителів, з яких двоє — 17-річні підлітки. Вони потрапили в поле зору російських агентів через свою активність в одному з Telegram-каналів, де шукали способи легкого заробітку. За знищення одного військового автомобіля їм обіцяли винагороду в розмірі 3 тисяч доларів США, яку планувалося переказати на підставну банківську карту.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

Крім підпалів, зловмисники мали наносити на міські будівлі написи, що дискредитують співробітників ТЦК, щоб створити "медійну картинку" для російських ЗМІ про нібито антиукраїнське підпілля, яке нібито існує в Дніпропетровській області.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, компоненти для саморобних запальних засобів і банківську карту, на яку надходили російські гроші. Наразі затриманим висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). Вони перебувають під вартою, і ведеться робота щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Нагадаємо, 28 травня у Дніпрі військові силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль, але за деякий час громадянин виліз через вікно, схопив велосипед і втік.

Раніше, 20 травня, повідомлялося, що в місті Синельникове Дніпропетровської області місцевий житель завдав ударів ножем працівникові ТЦК і СП, який хотів перевірити в нього документи. Поліція кваліфікувала напад як замах на умисне вбивство.