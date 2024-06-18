У Дніпрі планували масові підпали транспорту ТЦК (фото)
За версією слідства, палії працювали за завданням російських спецслужб. За одне авто їм обіцяли заплатити 3 тисячі доларів.
Група молодих людей у Дніпрі готувала підпали військових автомобілів службовців територіальних центрів комплектування (ТЦК) за завданням російських спецслужб. Про це 18 червня повідомили у пресцентрі Служби безпеки України (СБУ).
За версією слідства, для диверсій вони планували використовувати "коктейлі Молотова". Зловмисники об'їжджали місто в пошуках парковок, де військовослужбовці залишають свої автомобілі, і передавали координати своїм російським кураторам. За даними слідства, зловмисники встигли підпалити один автомобіль.
Завдяки оперативним діям СБУ та поліції, подальшим атакам вдалося запобігти, а паліїв затримали. Під час розслідування було встановлено, що до групи входили четверо місцевих жителів, з яких двоє — 17-річні підлітки. Вони потрапили в поле зору російських агентів через свою активність в одному з Telegram-каналів, де шукали способи легкого заробітку. За знищення одного військового автомобіля їм обіцяли винагороду в розмірі 3 тисяч доларів США, яку планувалося переказати на підставну банківську карту.
Крім підпалів, зловмисники мали наносити на міські будівлі написи, що дискредитують співробітників ТЦК, щоб створити "медійну картинку" для російських ЗМІ про нібито антиукраїнське підпілля, яке нібито існує в Дніпропетровській області.
Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, компоненти для саморобних запальних засобів і банківську карту, на яку надходили російські гроші. Наразі затриманим висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). Вони перебувають під вартою, і ведеться робота щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.
Нагадаємо, 28 травня у Дніпрі військові силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль, але за деякий час громадянин виліз через вікно, схопив велосипед і втік.
Раніше, 20 травня, повідомлялося, що в місті Синельникове Дніпропетровської області місцевий житель завдав ударів ножем працівникові ТЦК і СП, який хотів перевірити в нього документи. Поліція кваліфікувала напад як замах на умисне вбивство.